Моуринью распорядился, чтобы на автобусе «МЮ» в США не было изображений игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью распорядился, чтобы на клубном автобусе, на котором команда будет ездить во время турне в США, не было изображений каких-либо футболистов. Как сообщает Daily Mail, наставник красных этим хочет избавить команду от дополнительного давления, считая, что не нужно кого-то выделять из состава.
15 июля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси», 17-го — с «Реал Солт-Лейк», 20-го — с «Манчестер Сити», 23-го — с «Реалом», 26-го — с «Барселоной». 30 июля после возвращения из США подопечные Жозе Моуринью в Осло встретятся с «Волеренгой», а 2 августа сыграют с «Сампдорией» в Дублине.