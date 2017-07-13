Экс-игрок «Спартака» Макгиди в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Сандерленде»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, права на которого принадлежат «Эвертону», в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Сандерленде». Об этом сообщает Sky Sports. Ирландский футболист прояснил своё будущее с «Эвертоном» и готов покинуть команду.
В прошлом сезоне 31-летний полузащитник на правах аренды выступал за «Престон», руководство которого также было заинтересовано в переходе игрока, на счету которого 34 матча в Чемпионшипе, 8 голов и 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Эвертоном» истечёт через год.
«Престон», «Мидлсбро» и «Сандерленд» хотят купить Макгиди у «Эвертона»