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Экс-игрок «Спартака» Макгиди в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Сандерленде»

13 июля 2017, четверг. 15:41. Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, права на которого принадлежат «Эвертону», в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Сандерленде». Об этом сообщает Sky Sports. Ирландский футболист прояснил своё будущее с «Эвертоном» и готов покинуть команду.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник на правах аренды выступал за «Престон», руководство которого также было заинтересовано в переходе игрока, на счету которого 34 матча в Чемпионшипе, 8 голов и 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Эвертоном» истечёт через год.

«Престон», «Мидлсбро» и «Сандерленд» хотят купить Макгиди у «Эвертона»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Сандерленд ФК Спартак ФК Эвертон Эйден Макгиди Трансферы
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
15:41 Экс-игрок «Спартака» Макгиди в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Сандерленде»
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