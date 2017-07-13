Хохлов: не понимаю, почему Суперкубок и Кубок стали малозначимыми трофеями

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком», который пройдёт завтра на стадионе «Локомотив».
«Хочется просто посмотреть хорошую игру. В прошлом сезоне «Спартак» качественную игру показал. «Локомотив» Кубок заслуженно выиграл. Вообще не понимаю, почему у нас Суперкубок и Кубок стали малозначимыми трофеями. Это самодостаточные турниры, на которые футболистам не надо настраиваться. К каждому трофею надо относиться с уважением.
Что касается Игоря Денисова, которого назначили капитаном «Локомотива», я всегда говорил, что Игорь профессионал с большой буквы, каких в России ещё поискать. Поэтому назначение очевидно и заслуженно», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начало — в 21:45 мск.