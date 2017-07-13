Червиченко: если дойдёт до пенальти, игроки «Локомотива» исполнят их лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением по поводу предстоящей игры за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча состоится в пятницу, 14 июля.
«Будет интересно посмотреть на игру, обе команды в концовке чемпионата выступали неплохо, особенно хорошо им удавалось расположить к себе судей. Что касается игровых качеств, думаю, что обе команды недалеко стоят друг от друга. Несмотря на то что «Спартак» занял первое место, а «Локомотив» восьмое, красно-белые не имеют преимущества по игре, поэтому матч обещает быть боевым. Юрий Сёмин – опытный кубковый тренер.
Думаю, что в основное время матч закончится вничью 1:1, а если дело дойдёт до пенальти, то «железнодорожники» пробьют их лучше», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.