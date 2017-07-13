Малафеев: Кержаков должен оставаться в футболе, его опыт будет полезен

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился эмоциями о решении нападающего Александра Кержакова завершить карьеру.
«Со мной Александр не советовался, он самодостаточный человек, которому в этом плане советники не нужны. Завершение карьеры было ожидаемым. Его дальнейший вектор тоже предсказуем. Учитывая его успехи, он должен оставаться в футболе. Время покажет, но я уверен, что Александр сможет приносить пользу своими знаниями и умениями новому поколению футболистов. Его авторитет и опыт, конечно, будут полезны.
В памяти останется очень много, связанное с Кержаковым.
Начиная с его дебютного гола и оригинального празднования вместе с Андреем Аршавиным, продолжая дальнейшими нашими победами в составе «Зенита» и в России, и на европейской арене. Ему есть чем гордиться и похвастаться. Начиная, опять же, победами, заканчивая всеми испытаниями, которые мы вместе проходили в «Зените». Проходя через критику, мы всё равно добивались успехов. С человеком Александром Кержаковым можно идти в разведку», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.