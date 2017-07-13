«Манчестер Сити» договорился с «Тоттенхэмом» о покупке Уолкера за £ 50 млн

Защитник «Тоттенхэм Хотстпур» Кайл Уолкер в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити». The Telegraph сообщает, что представители обоих клубов договорились о переходе 27-летнего футболиста. Сумма сделки составит £ 50 млн (около € 56,6 млн).
Кайл Уолкер не будет участвовать в предсезонной подготовке «Тоттенхэма» и ждёт завершения сделки. Если переход состоится, то «Манчестер Сити» повторит рекорд «ПСЖ», который в 2014 году за £ 50 млн приобрёл у «Челси» Давида Луиса. Тогда бразилец стал самым дорогим защитником в мире.
В сезоне-2016/17 Уолкер провёл в АПЛ 33 матча и отметился 5 голевыми передачами.
«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Уолкера