«Уфа» выкупила права на свои матчи в РФПЛ и передала их местному телеканалу

Все матчи «Уфы» в российской Премьер-Лиге в сезоне-2017/18 болельщики из Республики Башкортостан смогут увидеть в прямом эфире на телеканале БСТ.
«Уфа» стал первым клубом РФПЛ, который выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Уфы».
Напомним, что в стартовом туре чемпионата «Уфа» 15 июля сыграет в Санкт-Петербурге с «Тосно». Начало встречи — в 17:30 мск.
Проморолик, посвящённый этому событию, можно посмотреть в YouTube.
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