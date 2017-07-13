ФИФА отменила дисквалификацию Футбольной ассоциации Судана

Международная федерация футбола отменила решение об отстранении Футбольной ассоциации Судана, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Ранее ФИФА приостановила деятельность SFA в связи с незаконными выборами главы ассоциации. В апреле главой ассоциации стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим, который занял место Мутасима Гаафара Сира аль-Хатима. При этом ранее ФИФА предупреждала, что выборы не должны состояться до конца текущего года.
Премьер-министр Судана Бакри Хасан Салих подписал указ, восстанавливающий на своей должности прежнего президента и дисквалификация SFA была отменена.