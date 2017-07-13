В Норвегии утверждают, что 18-летний сенегалец Дьятта близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник «Сарпсборг 08» Крепин Дьятта может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Sa.no.
По данным издания, 18-летний сенегальский футболист близок к переходу в московский ЦСКА. Отмечается, что в «Сарпсборг 08» эту информацию комментировать отказались.
Крепин Дьятта является воспитанником академии футбола Осло. На профессиональном уровне он дебютировал в составе «Сарпсборге» в этом году. В текущем сезоне чемпионата Норвегии центральный полузащитник принял участие в восьми матчах (один – в основном составе), но результативными действиями не отметился. В активе Дьятты матчи в составе сборной Сенегала U20.