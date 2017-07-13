В МВД пообещали не допустить хождения полуголых толп по улицам городов ЧМ-2018

Российская полиция не допустит появления «полуголых толп» пьяных людей на улицах городов, в которых будут проводиться матчи чемпионата мира 2018 года, заявил замглавы МВД Александр Горовой.
«В наших городах Российской Федерации не будет хождения полуголых толп по улицам и площадям. Такие факты будут однозначно жёстко пресекаться», — сказал Горовой, выступая в Госдуме.
При этом, по его словам, не все города проведения ЧМ-2018 обладают достаточными ресурсами для изоляции пьяных людей из общественных мест.
«Грубо говоря, не создан инструментарий для работы органов внутренних дел по изоляции этих граждан из общественных мест», — цитирует Горового «Интерфакс».
«Личному составу надо дать инструментарий, и я буду благодарен, если эти 11 городов подойдут с пониманием к этой очень важной профилактической работе», — отметил он.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.