Шац: всех дальнейших легенд «Зенита» будут сравнивать с Александром Кержаковым

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал решение нападающего Александра Кержакова завершить карьеру.
«Я испытываю гордость и лёгкую щемящую грусть. Он провёл лучшие годы в «Зените». Это легендарный для нашего клуба человек. Я не смогу назвать какой-то отдельный момент, который врезался бы мне в память. Кержаков – это не один момент, а это правильная бесшабашная философия той команды, которую хочет видеть каждый болельщик из Питера. Вот это «бил, бью и будут бить» – это основной лозунг питерского футбола, на мой взгляд. Его 11-й номер – это всегда удар из сложной ситуации, мяч, летящий в девятку, корявый гол после дурацкого отскока, стремление забить через себя в тот момент, когда это просто глупо. Это человек на краю, который лезет дальше на рожон в пропасть. Это философия, которая всегда привлекала болельщиков. Это футбол высшего класса, взятый из двора. Именно эти причины заставляют влюбиться в этого футболиста.
Все дальнейшие легенды «Зенита», которые наверняка появятся, будут сравнивать с Александром. Это как Уэйн Руни и Бобби Чарльтон. Когда Руни побил рекорд Чарльтона, они встретились, и стало окончательно ясно, что они оба великие. То же самое произойдёт и с Кержаковым и его рекордами. Наверняка где-то сейчас играет тот человечек, который лет через 20 обратит на себя внимание и будет достоин Кержакова. Дай бог нам дожить до этих дней», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.