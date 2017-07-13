«Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым

Сегодня, 13 июля, московское «Динамо» расторгло договор с 28-летним центральным защитником Виталием Дьяковым по соглашению сторон.
Дьяков пришёл в столичный клуб летом 2015 года, после чего сыграл за бело-голубых 23 официальных матча, забил 3 гола.
«ФК «Динамо» желает Дьякову успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Первую половину прошлого сезона Дьяков провёл на правах аренды в «Томи», а зимой вернулся в «Динамо» и затем был переведён в дублирующий состав бело-голубых.