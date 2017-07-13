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«Монако» продлил контракт с Сидибе до 2022 года

13 июля 2017, четверг. 17:46. Футбол

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе продлил контракт с «Монако». Как сообщает официальный сайт монегасков, новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца июня 2022 года.

В «Монако» Сидибе перешёл летом прошлого года из «Лилля». В составе чемпионов Франции защитник сыграл в 47 матчах, забил три мяча и сделал восемь голевых передач.

«Продление контракта с Сидибе является наградой за его работу на поле и за человеческие качества в раздевалке», — заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Источник: Официальный сайт «Монако» Сообщить об ошибке
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ФК Монако Вадим Васильев Джибриль Сидибе
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13 июля 2017, четверг
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