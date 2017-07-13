«Монако» продлил контракт с Сидибе до 2022 года

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе продлил контракт с «Монако». Как сообщает официальный сайт монегасков, новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца июня 2022 года.
В «Монако» Сидибе перешёл летом прошлого года из «Лилля». В составе чемпионов Франции защитник сыграл в 47 матчах, забил три мяча и сделал восемь голевых передач.
«Продление контракта с Сидибе является наградой за его работу на поле и за человеческие качества в раздевалке», — заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.