«Милан» предложил за Бонуччи € 30 млн, «Ювентус» хочет € 40 млн

«Милан» предложил «Ювентусу» € 30 млн за защитника Леонардо Бонуччи, но «старая синьора» хочет получить больше, сообщает интернет-издание Goal. По информации источника, клуб из Турина не желает продавать 30-летнего футболиста менее чем за € 40 млн.
«Милан», чтобы достичь соглашения с «Ювентусом», может включить в сделку 24-летнего защитника Маттиа Де Шильо, которого ранее уже сватали в стан чемпионов Италии.
Ранее Алессандро Луччи, агент Бонуччи, сообщил, что в настоящее время он ищет для своего клиента новый клуб.
Агент Бонуччи: работаем над продажей Леонардо