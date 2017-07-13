Экс-форвард «СКА-Хабаровск» Коффи умер после сердечного приступа в 29 лет

Бывший нападающий «СКА-Хабаровск» Эужен Коффи во время своего отпуска в Абиджане умер после сердечного приступа, сообщает AFP.
По информации издания, 29-летний ивуариец для развлечения играл в футбол со своими друзьями. Во время игры Коффи почувствовал себя плохо и впоследствии скончался. По версии медиков причиной смерти стал сердечный приступ.
Коффи выступал за «СКА-Хабаровск» в 2012 году, проведя в общей сложности 11 матчей в ФНЛ и забив один гол. Форвард также выступал в нескольких турецких, африканских клубах и в командах из Северного Кипра.
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