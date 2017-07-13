Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Орлов: при Луческу с питанием в «Зените» было не так жёстко, как с Манчини

13 июля 2017, четверг. 18:32. Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» рассказал, как изменился рацион питания футболистов «Зенита» с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера. Предыдущим наставником петербургской команды был Мирча Луческу.

«У меня есть инсайд по питанию „Зенита“ от Манчини. Жира никакого, холестерина никакого. Если мясо, то только запечённое или отварное. Все булочки убрали, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жёстко, как сейчас. Но борщ всё-таки допустим. Мой друг, повар „Зенита“, счастлив — его борщ тоже понравился Манчини, так что всё в порядке», — заявил Орлов.

Требования как у Капелло. 6 нововведений Манчини в «Зените»
Итальянский тренерский штаб, новое меню и музыка на тренировках — главные «фишки» Роберто Манчини в «Зените».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Геннадий Орлов Мирча Луческу Роберто Манчини
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
18:39 А. Егоров: извиняюсь, если во время своей судейской карьеры кого-то обидел
18:35 22 июля на стадионе «Открытие Арена» состоится забег «Красно-Белый старт»
18:32 Орлов: при Луческу с питанием в «Зените» было не так жёстко, как с Манчини
18:31 Аймар возглавил сборную Аргентины U17
18:20 Экс-форвард «СКА-Хабаровск» Коффи умер после сердечного приступа в 29 лет
18:15 «Милан» предложил за Бонуччи € 30 млн, «Ювентус» хочет € 40 млн
17:51 «Рубин» выкупил права на показ своих матчей РФПЛ и передал телеканалу ТНВ
17:46 «Монако» продлил контракт с Сидибе до 2022 года
17:46 «Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым
17:36 Шац: всех дальнейших легенд «Зенита» будут сравнивать с Александром Кержаковым
17:33 В МВД пообещали не допустить хождения полуголых толп по улицам городов ЧМ-2018
17:31 В Норвегии утверждают, что 18-летний сенегалец Дьятта близок к переходу в ЦСКА
17:27 «Зенит» провёл двусторонний матч на стадионе «Санкт-Петербург»
17:19 ФИФА отменила дисквалификацию Футбольной ассоциации Судана
17:09 «Уфа» выкупила права на свои матчи в РФПЛ и передала их местному телеканалу
16:59 «Манчестер Сити» договорился с «Тоттенхэмом» о покупке Уолкера за £ 50 млн
16:45 Малафеев: Кержаков должен оставаться в футболе, его опыт будет полезен
16:35 В «Роме» сообщили, что Манолас и Найнгголан команду не покинут
16:18 Червиченко: если дойдёт до пенальти, игроки «Локомотива» исполнят их лучше
16:15 Хохлов: не понимаю, почему Суперкубок и Кубок стали малозначимыми трофеями
16:10 Е. Титов: лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять
16:03 Нигматуллин: первым номером «Локо» будет Гилерме, даже нет почвы для обсуждения
15:48 Сарсания: Александр Кержаков закончил карьеру
15:41 Экс-игрок «Спартака» Макгиди в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Сандерленде»
15:35 Кучук — болельщикам «Ростова»: искренне надеюсь на вашу поддержку
15:33 Агроном «Локомотива»: на КК-2017 лучший газон, по мнению многих, был в Казани
15:28 Мостовой: у «Локомотива» есть все шансы на победу в Суперкубке
15:26 Защитник Коршья перешёл из «Лилля» в «Севилью»
15:23 Моуринью распорядился, чтобы на автобусе «МЮ» в США не было изображений игроков
15:00 «Арсенал» обыграл «Сидней», Ляказетт забил в первом же матче
14:51 Дель Пьеро: «Ювентус» остаётся фаворитом следующего сезона в Серии А
14:37 Бендер перешёл из «Боруссии» Д в «Байер»
14:34 У игрока «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга
14:27 «Урал» не сможет рассчитывать на Портнягина в матчах с «Локомотивом»
14:22 Тарханов: задача «Урала» на сезон – попасть в десятку
14:21 А. Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»
14:19 Губернатор назвал основную задачу перед «Ростовом» на следующий сезон
14:09 «ПСЖ» рассматривает вариант усиления состава защитником «Ливерпуля» Сако
14:07 Азар сообщил Зидану, что не покинет «Челси»
13:40 Менеджер «Ахмата» рассказал о предстоящем визите Роналдиньо на матч в Грозный
13:38 Пике считает Роналду фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
13:35 Нападающий Гладкий расторг контракт с киевским «Динамо»
13:27 Муканджо, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Цзянсу Сунин»
13:18 Агент: Джорджевич покидает «Зенит», шанса играть в стартовом составе не будет
13:15 Автобус с футболистами ганского клуба «Асанте Котоко» попал в ДТП
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто фаворит Суперкубка России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017