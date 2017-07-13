Орлов: при Луческу с питанием в «Зените» было не так жёстко, как с Манчини

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» рассказал, как изменился рацион питания футболистов «Зенита» с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера. Предыдущим наставником петербургской команды был Мирча Луческу.
«У меня есть инсайд по питанию „Зенита“ от Манчини. Жира никакого, холестерина никакого. Если мясо, то только запечённое или отварное. Все булочки убрали, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жёстко, как сейчас. Но борщ всё-таки допустим. Мой друг, повар „Зенита“, счастлив — его борщ тоже понравился Манчини, так что всё в порядке», — заявил Орлов.