А. Егоров: извиняюсь, если во время своей судейской карьеры кого-то обидел

Экс-судья Александр Егоров, который перешёл на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, стал гостем редакции «Чемпионата». Бывший арбитр по случаю завершения карьеры обратился к российским игрокам, тренерам и руководителям.
«Уважаемые тренеры, руководители, футболисты. Завершая свою карьеру, хотел бы обратиться к вам со словами благодарности за то, что мы провели это время вместе на матчах, брифингах. Спасибо вам большое. Думаю, я в своей карьере никого из вас не обидел и никому не сделал ничего плохого. Но если вдруг когда-то это случалось, поверьте, это было не со зла. Извиняюсь, если где-то когда-то ненароком кого-то обидел. Я вас всех люблю и желаю вам удачи. Дай бог, чтобы у вас всё было хорошо», — сказал Егоров в своём обращении.
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