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КДК отменил удаление защитника «Тюмени» Маслова в матче с «Балтикой»

13 июля 2017, четверг. 18:48. Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исправил ошибку, допущенную бригадой арбитра Алексея Матюнина в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» — «Балтика (1:2), который состоялся 8 июля. Было отменено удаление защитника „Тюмени“ Павла Маслова, которому на 38-й минуте была показана красная карточка.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/18 «Тюмень» — «Балтика», который состоялся 08 июля 2017 года, отменить ошибочно примененное удаление футболисту Маслову», — говорится на официальном сайте РФС.

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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ФК Балтика ФК Тюмень Алексей Матюнин КДК Футбольное судейство
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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