КДК отменил удаление защитника «Тюмени» Маслова в матче с «Балтикой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исправил ошибку, допущенную бригадой арбитра Алексея Матюнина в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» — «Балтика (1:2), который состоялся 8 июля. Было отменено удаление защитника „Тюмени“ Павла Маслова, которому на 38-й минуте была показана красная карточка.
«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/18 «Тюмень» — «Балтика», который состоялся 08 июля 2017 года, отменить ошибочно примененное удаление футболисту Маслову», — говорится на официальном сайте РФС.