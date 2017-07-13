Гончаренко надеется, что на всех домашних матчах ЦСКА будет аншлаг

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками, проходящей на стадионе «армейцев», выразил надежду на то, что в новом сезоне домашние матчи красно-синих будут проходить при полных трибунах.
«Мне очень понравился тот уровень боления, который был на наших домашних матчах. Надеюсь, все матчи в предстоящем сезоне пройдут при аншлаге.
Заметил, что когда команде становится тяжело, болельщики поддерживают команду без негатива. Предстоящий сезон будет непростой, стартовый отрезок насыщен матчами, и надеюсь, болельщики помогут нам", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.