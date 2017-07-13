Прядкин: поражает стабильность ЦСКА, пожелаю команде удачи в Лиге чемпионов

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин пожелал удачи московскому ЦСКА в предстоящем сезоне Лиги чемпионов, а также отметил стабильные результаты команды в последние годы.
«Поражает стабильность ЦСКА. За те 10 лет, что я руковожу РФПЛ, ЦСКА ни разу не оставался без еврокубков. Пожелаю команде удачи в Лиге чемпионов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
С 2007 года ЦСКА трижды побеждал в РФПЛ, три раза выигрывал серебряные медали и два раза бронзовые. За это время «армейцы» также по четыре раза выиграли Кубок и Суперкубок страны.
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