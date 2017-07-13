Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона в ЦСКА Марио Фернандесу

Болельщики ЦСКА выбрали голкипера и капитана Игоря Акинфеева лучшим игроком команды сезона-2016/17.
Во время торжественного вручения награды Акинфеев поблагодарил болельщиков, но отдал этот приз защитнику красно-синих Марио Фернандесу.
«Я благодарен за эту награду, но моё мнение, что лучшим в прошедшем сезоне был Марио Фернандес.
Отдаю этот приз ему», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В прошлом сезоне «армейцы» заняли второе место в таблице российской Премьер-Лиги и сегодня игрокам и тренерам вручили серебряные медали.
Игрокам и тренерам ЦСКА вручили серебрянные медали