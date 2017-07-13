Гончаренко: нельзя сказать, что у ЦСКА есть позиции, нуждающиеся в усилении

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о том, нуждается ли команда в усилении, а также сообщил, что в предстоящем сезоне клуб будет проводить открытые тренировки.
«У нас 21 полевой игрок, а это значит, что каждая позиция дублируется. Мы не должны забывать о плеяде наших молодых игроков, которым тоже нужно предоставить шанс. Нельзя сказать, что у нас есть позиции, которые нуждаются в усилении.
В предстоящем сезоне будут открытые тренировки. Это будет не часто, но они обязательно будут, в этом нет никаких проблем», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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