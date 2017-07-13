ЦСКА собирается открыть интерактивный музей на своём стадионе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах открыть интерактивный музей на домашнем стадионе «армейцев».
«Планируем сделать интерактивный музей, чтобы болельщик мог окунуться в то или иное событие. Думаю, через год-полтора музей будет открыт.
Это будет не просто выставка наших трофеев, а современный и оригинальный музей, с множеством интерактивных модулей. Проект на стадии согласования, и думаю, что всё пройдёт нормально.
Такой проект не может быстро строится, ведь к нему нужно отнестись очень серьёзно", — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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