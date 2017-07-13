Головин: обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернём золото

Полузащитник ЦСКА Александр Головин на встрече с болельщиками, проходящей на стадионе «армейцев», пообещал, что не покинет клуб, пока красно-синие не выиграют чемпионский титул.
«Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернём золото», — передаёт слова 21-летнего футболиста корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в таблице российского чемпионата, а чемпионами России «армейцы» в последний раз были в сезоне-2015/16.
Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала» и «Челси».
Головин: мне пока в «Челси» рано