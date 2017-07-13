Миланов: скучаю по Тошичу, он для меня как брат

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов признался, что скучает по полузащитнику Зорану Тошичу.
30-летний сербский хавбек в июле расторг контракт с московским клубом, за который выступал с 2010 года.
«Я скучаю по Зорану Тошичу. Он для меня как брат. Когда я только пришёл в ЦСКА, он мне очень помогал.
Желаю ему удачи в карьере и в жизни», — передаёт слова болгарского хавбека корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Сам Миланов выступает за ЦСКА с 2013 года, с февраля по июнь прошлого года выступал на правах аренды за «Грассхоппер».
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