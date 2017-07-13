Дзагоев — о своём состоянии здоровья: у меня всё хорошо

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своём состоянии здоровья в преддверии начала нового сезона. Напомним, что в концовке прошлого сезона хавбек получил травму, из-за которой не смог помочь сборной России на Кубке конфедераций — 2017.
«Я поработал хорошо в отпуске и к началу сборов подошёл в более-менее нормальном состоянии. Тренировался, втягивался, а на втором сборе приступил к полноценным тренировкам. У меня всё хорошо», — передаёт слова 27-летнего футболиста корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Дзагоев, Головин и Васин приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА