Васин: после голов в сборной Гончаренко спрашивает, когда буду забивать за ЦСКА

Защитник сборной России и ЦСКА Виктор Васин на встрече с болельщиками «армейцев» сообщил, что очень хочет забить свой дебютный гол за команду. Игрок рассказал, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко шутит в его адрес по поводу голов в составе сборной России и их отсутствия по выступлениям за клуб.
«Мне очень хочется забить первый гол за ЦСКА, не важно головой или ногой — постараюсь забить два. Виктор Гончаренко после каждого гола за сборную спрашивает, когда я буду забивать за ЦСКА», — передаёт слова Васина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
На счету Виктора Васина два гола в девяти матчах за сборную России.