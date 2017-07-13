«Зенит» полностью сменил селекционный отдел

В «Зените» полностью сменился состав селекционного отдела, отвечающий за поиск и отбор новых футболистов, сообщает интернет-издание «Фонтанка».
Вслед за бывшим руководителем этого отдела Антоном Евменовым команду покинули селекционеры Армен Маргарян, Владимир Боровичка, Алексей Панфилов и Константин Шипулин. Вместо них пришли Сергей Ломакин и Иван Стрельцов, ранее уже работавшие в селекционном отделе клуба, а также Никита Колесников, сын массажиста «Зенита» Сергея Колесникова. Как ранее сообщалось, новым главой отдела стал Александр Бокий.
Напомним, что в мае президентом «Зенита» был назначен Сергей Фурсенко, а спортивным директором клуба стал Константин Сарсания.