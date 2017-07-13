В. Денисов: форма «Локомотива» — супер, больше всего понравился третий комплект

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился впечатлениями от новой формы команды. Он презентовал третий комплект «железнодорожников».
«Мне больше всего понравился как раз комплект для Лиги Европы, в котором я выходил на презентацию. Необычный серый цвет, и мне всегда нравится что-то новое. У „Локомотива“ до этого был чёрный цвет, красная, зелёная добавилась. А так мне всё нравится. Поработали над эмблемами, добавили некоторые маленькие элементы на форме. Всё супер», — сказал Денисов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Виталий Денисов в третьем комплекте формы «Локомотива»