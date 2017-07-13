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С «Анжи» временно снят запрет на регистрацию новых футболистов

13 июля 2017, четверг. 21:25. Футбол

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза временно сняла с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков. 12 июля палата по разрешению споров РФС запретила махачкалинскому клубу регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику команды Седрику Ямбере.

Сегодня палата удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков частично, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба. Как сообщается на официальном сайте РФС, «Анжи» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов до 14 июля 2017 года включительно.

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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