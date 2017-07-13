Гончаренко: если будет предложение, которое устроит всех, Головину нужно уходить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как воспринял обещание полузащитника Александра Головина остаться в клубе, пока «армейцы» не выиграют золото чемпионата России.
«Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не всё зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой топ-клуб, — нужно уходить. Мы же критикуем сейчас тот факт, что наши футболисты не играют в Европе», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Головин: обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернём золото