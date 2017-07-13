Гончаренко: Акинфеев отдохнул после КК-2017, он свеж, бодр и готов к сезону

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от первой предсезонной подготовки в качестве наставника команды, а также рассказал о состоянии голкипера Игоря Акинфеева, который принимал участие в составе сборной России на Кубке конфедераций – 2017.
«Ощущения после первой предсезонки с ЦСКА? Мы провели два сбора в хороших условиях в Австрии, отлично подготовились и подвели всех травмированных к сезону: и Марио Фернандеса, и Сергея Игнашевича, и Алана Дзагоева. Надеюсь, все их болячки прошли. Так что у нас все в строю! Состояние у Игоря Акинфеева после неудачного турнира? Это вы считаете, что он неудачный. Моё дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии. Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру.
Что касается того, помогло ли братьям Березуцким и Игнашевичу лучше подойти к сезону завершение их карьер в сборной, то, думаю, даже если бы они выступили на Кубке конфедераций, были бы готовы. Они профессионалы. Может, разве что, сохранили больше эмоций. Васин и Головин — молодые парни, для них игровая практика пойдёт в плюс. Хотя, Витя не молодой уже конечно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.