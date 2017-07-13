Тошич: с ЦСКА расстались по-дружески, между нами всегда будут тёплые отношения

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отметил, что сохранил дружеские отношения с «армейцами» и рассчитывает вернуться в Россию вместе со сборной Сербии, которая ведёт борьбу за выход на ЧМ-2018.
«Мы с ЦСКА не договорились о новом контракте и расстались по-дружески. После семи ярких и успешных лет в клубе между нами не может быть ничего, кроме дружбы. Пожелали друг другу удачи. Между нами всегда будут тёплые отношения. Болельщики меня поддержали, всё-таки сербы и русские — братья. Я убедился в этом сразу, как только переехал в Россию. Сейчас вокруг меня ходит множество слухов, отправляют то в один клуб, то в другой. Но могу лишь сказать, что у меня есть три-четыре предложения от серьёзных клубов — из России, Европы и Азии. Определённость наступит в течение недели.
Что касается сборной Сербии и отбора на чемпионат мира, то мы все хотели обыграть Уэльс. Не получилось, однако не всё потеряно. Каждый следующий матч в группе будем ключевым. У нас всё в порядке с качеством игроков, атмосферой, командным духом — это даёт нам надежду на поездку в Россию. На чемпионате мира нам будет обеспечена поддержка российской публики, поскольку, как я уже сказал, у нас братские народы. Если говорить конкретно обо мне, то я всегда буду готов показывать свой максимум в сборной, независимо от моих клубных дел», — приводит слова Тошича «Спортски Журнал».