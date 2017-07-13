«Барселона» объявила о соглашении с «Бенфикой» по трансферу Семеду

«Барселона» достигла договорённости с «Бенфикой» по трансферу защитника сборной Португалии Нелсона Семеду. Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
14 июля 23-летний футболист, выступающий на позиции правого защитника, пройдёт медицинское обследование в каталонском клубе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Бенфике» за Семеду € 30 млн, а клуб из Лиссабона хочет получить не менее €50 млн.
В 65 матчах за «Бенфику» Семеду забил три гола и сделал 12 голевых передач. За сборную Португалии провёл шесть матчей, участвовал в Кубке конфедераций — 2017.