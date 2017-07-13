Дядюн: соскучился по футболу и рад, что я теперь в «Ростове»

Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн, подписавший двухлетний контракт с «Ростовом», прокомментировал свой переход в клуб с берегов Дона.
«По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с «Рубином», провёл там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в «Ростове». Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь.
Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в «Ростове», — приводит слова 29-летнего форварда клубная пресс-служба.