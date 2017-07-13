Защитник «Ромы» Мариу Руй перешёл в «Наполи» на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня 2018 года. Как сообщает официальный сайт римского клуба, неаполитанцы заплатят € 3,75 млн за аренду, которая, в зависимости от достижения определённых спортивных целей, включает в себя обязательство выкупа за € 5,5 млн.
Напомним, что в «Рому» португальский защитник перебрался летом прошлого года из «Эмполи». В прошлом сезоне итальянский Серии А Мариу Руй, не игравший до декабря из-за разрыва передней крестообразной связки, провёл пять матчей и получил одну жёлтую карточку.
Португалец Мариу Руй перешёл из «Ромы» в «Наполи»