Лоськов: нужно выиграть у «Спартака» в матче за первый трофей в новом сезоне

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов вспомнил о предыдущих победах «железнодорожников» в матчах за Суперкубок России.
14 июля «Локомотив» может выиграть трофей в третий раз. Соперником красно-зелёных будет «Спартак».
«Если память не изменяет, мы в 2003 году играли с ЦСКА в самом первом в истории Суперкубке. Тогда было тяжёлое поле, „Локомотив“ проигрывал, Ярошик забил гол в первом тайме головой. В конце второго тайма отыгрались благодаря голу Пименова. Помню, что у нас были нервные 11-метровые, по несколько человек в обеих командах не забили пенальти. По-моему, по 11 ударов били.
Если брать 2005 год, тогда мы играли с «Тереком». Игра была равной в большей степени. Мы играли на своём стадионе, и у нас тогда была большая армия болельщиков.
Хочется, чтобы у «Локомотива» и сейчас было столько же поклонников. В первую очередь это зависит от нас — от того, как будем играть, будем ли завоёвывать трофеи. Вот он, первый трофей в новом сезоне — нужно выйти и выиграть у «Спартака», — сказал бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Лоськов в интервью «Все на матч».