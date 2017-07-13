Гришко: уровень РФПЛ выше, чем УПЛ. Здесь почти каждая игра как еврокубковая

Украинский защитник «СКА-Хабаровск» Дмитрий Гришко выразил мнение, что сейчас российская Премьер-Лига по своему уровню превосходит украинскую.
«Мне кажется, уровень чемпионата России выше, чем первенства Украины. По крайней мере, на данный момент точно. Здесь практически каждая игра будет как еврокубковая», — сказал Гришко в эфире «Все на матч».
Гришко стал игроком «СКА-Хабаровск» нынешним летом. До переезда в Хабаровск играл за команды «Черноморец» (Одесса) и «Олимпик» (Донецк). С клубом из Одессы защитник выступал в еврокубках, в «Олимпике» был капитаном команды и трижды признавался лучшим игроком сезона по версии болельщиков.