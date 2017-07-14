Карпова: больше всего мне понравился женский футбол в Америке

Нападающая сборной России и клуба «Чертаново» Надежда Карпова рассказала, что была впечатлена отношением к женскому футболу в США.
«За время подготовительного периода к Евро мы где только не были. Больше всего мне понравился женский футбол в Америке. Прежде всего, отношение к нему людей, которые очень сильно любят этот вид спорта. Посещаемость матчей и внимание колоссальные. Когда я вечером лежала в гостинице и смотрела телевизор, у меня постоянно показывали женский футбол, футболисток, которые играют за сборную, а там это — суперзвёзды. На наш первый матч пришло 15 с лишним тысяч человек. Я чуть в обморок от такого не упала, была просто в шоке. В «Чертаново» на нас, дай бог, 50 человек придёт посмотреть. А тут 15 тысяч! У них свой диджей. Это нереально, просто не передать словами. Это, конечно, очень подкупает. Наверное, туда я бы хотела, но сейчас пока об этом не думаю, потому что у меня есть действующее соглашение с «Чертаново» как минимум до зимы.
Да, хотелось бы, конечно, видеть больше болельщиков на трибунах. Мне было бы всё равно, знает ли о нас пресса, если бы стадион был заполнен каждую игру. Самое главное – это, конечно, болельщики. Когда ты играешь при пустой трибуне, у тебя совершенно другое чувство. Когда на стадионе хотя бы 5 тысяч зрителей, это всё меняет», — сказала Карпова в интервью сайту «Евро-Футбол.Ру».