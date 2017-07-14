Фалькао согласился выплатить € 8,2 млн налоговой службе Испании

Нападающий сборной Колумбии и «Монако» Радамель Фалькао заплатит крупный штраф налоговой службе Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, колумбийский форвард добровольно согласился выплатить налоговой службе сумму в размере € 8,2 млн. Власти Мадрида обвинили Фалькао, который ранее выступал в составе «Атлетико», в уклонении от уплаты налогов с прибыли за свои имиджевые права на сумму € 5,66 млн в 2012 и 2013 годах.
В последние годы похожие скандалы с уклонением от уплаты налогов испанским властям возникали вокруг других известных футболистов, в числе которых Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Криштиану Роналду.