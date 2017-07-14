Каррера: не стесняюсь говорить друзьям в Италии, что они зря недооценивают РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от первого года, проведённого в России.
«Если выйти за рамки спорта, то, конечно, отмечу знакомство со страной в целом и с таким великим городом, как Москва. Вот сейчас ко мне ненадолго приехала супруга, и я на время переселился из Тарасовки в центр. Впечатляюще! Этот мегаполис как вечный двигатель, жизнь не затихает никогда. Москва прекрасно провела Кубок конфедераций, и не сомневаюсь, что она великолепно организует чемпионат мира. Правда, скоро опять вернусь на базу, но городом от этого восхищаться не перестану.
Что касается футбольных аспектов, то могу сказать, что окунулся в очень интересную реальность, где существует серьёзная конкуренция на уровне тренеров и игроков. Не стесняюсь говорить многим своим друзьям и знакомым в Италии, что они зря недооценивают чемпионат России.
Продлил контракт, потому что верю, что мы можем отстоять титул. В новом сезоне перед нами стоит непростая задача, но я никогда не искал лёгких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим», — сказал Каррера в интервью «Спорт-экспрессу».