Источник: «Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за € 45 млн

«Монако» отклонил второе предложение «Манчестер Сити» по трансферу 23-летнего защитника Бенжамена Менди в размере € 45 млн, сообщает Get French Football со ссылкой на L'Équipe. Несмотря на это, «горожане» намерены сделать монегаскам третье предложение.
Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать Менди в «Ман Сити» за € 45 млн.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Менди провёл 25 матчей, отметившись 5 результативными передачами. Также на его счету 10 матчей и 3 результативные передачи в Лиге чемпионов.