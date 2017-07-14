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«Ливерпуль» готов заплатить «Атлетико» £ 25 млн за Корреа

14 июля 2017, пятница. 03:22. Футбол

«Ливерпуль» сделал предложение «Атлетико» по трансферу нападающего Анхеля Корреа, сообщает AS. За 22-летнего футболиста мерсисайдцы готовы заплатить £ 25 млн. Самому аргентинцу «Ливерпуль» уже предложил 5-летний контракт с зарплатой £ 2,4 млн в год.

Уход Корреа из «Атлетико» этим летом видится маловероятным, поскольку «матрасники» не имеют права регистрировать новых футболистов до января 2018 года из-за санкций ФИФА. Если сделка не состоится сейчас, «Ливерпуль» зимой сделает мадридскому клубу новое предложение по Корреа.

В минувшем сезоне нападающий провёл 31 матч в чемпионате Испании (из них лишь 10 — в основном составе), забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Ливерпуль Анхель Корреа Трансферы
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