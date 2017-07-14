Дель Боске — об уходе Хамеса из «Реала»: никому не нужен безразмерный состав

Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Висенте дель Боске прокомментировал переход полузащитника Хамеса Родригеса из мадридского клуба в «Баварию». Мюнхенцы арендовали колумбийского футболиста на два сезона с правом выкупа за € 40 млн в 2019 году.
«Уход Хамеса — это решение „Реала“, и я не буду его комментировать. Разумеется, каждый тренер должен иметь большой состав, однако он не должен быть безразмерным, поскольку в этом случае между игроками возникает нездоровая конкуренция», — приводит слова дель Боске Marca.
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Хамес Родригес снова будет играть у Карло Анчелотти. И это круто.