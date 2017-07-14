Луис Суарес выложил своё фото с маленьким Абдельхаком Нури

Бывший нападающий «Аякса» Луис Суарес, выступающий за «Барселону», выразил поддержку нынешнему полузащитнику амстердамцев Абдельхаку Нури. На своей странице в «Инстаграме» Суарес выложил фотографию из своей молодости, на которой он запечатлен с нападающим Клас-Яном Хунтеларом и маленьким Нури.
«Очень сожалею о случившемся. Мы с тобой. Сил тебе!» — написал Суарес под фото.
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Напомним, 20-летний Нури потерял сознание во время матча с «Вердером». Причиной стала сердечная аритмия. Он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Позже у хавбека было диагностировано необратимое повреждение мозга.
Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.