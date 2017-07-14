«Реал» изучает возможность приобретения Менье у «ПСЖ»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Томасу Менье, утверждает Marca. «Сливочные» начнут предпринимать конкретные шаги по приобретению 25-летнего бельгийца в том случае, если клуб покинет бразилец Данило.
Ранее сообщалось, что 25-летний Данило близок к переходу в «Ювентус», однако затем на горизонте появился «Челси», который, по некоторым данным, обошёл туринцев в гонке за футболиста «Королевского клуба».
Томас Менье перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года из «Брюгге» примерно за € 7 млн. В минувшем сезоне Лиги 1 он провёл 22 матча, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.