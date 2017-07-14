А. Егоров: обалдел, когда увидел жест Широкова

Бывший арбитр Александр Егоров признался, что был сильно удивлён, когда во время матча полузащитник Роман Широков, выступавший тогда за «Зенит», показал неприличный жест болельщикам команды.
«Если надо удалять – я удалю, невзирая на личную симпатию к игрокам. Хотя один случай получился неожиданным для меня. В нём был задействован Роман Широков. «Зенит» играл с «Волгой». По ходу матча мило общаемся. Он говорит: «Что-то ты нас совсем придушил». Я что-то отвечаю в таком же духе. Рома – специфичный, но с ним можно находить общий язык. И тут 90-я минута. Широков забивает гол и начинает отбрасывать свои «полтиннички». И тут я впадаю в ступор: понимаю, надо удалять. Да Рома и сам всё понимает. Я ещё только тянусь за карточкой, а он уже сам уходит без споров в раздевалку. Но я реально не ожидал, что со мной может случиться что-то такое. Обалдел, когда увидел жест Широкова», — сказал Егоров, побывавший в редакции «Чемпионата».
Полное интервью с Александром Егоровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.
Александр Егоров