Егоров: если удалять за каждое матерное слово, к 5-й минуте играть будет некому

Бывший арбитр Александр Егоров, который недавно перешёл на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, рассказал, доводилось ли ему материться на футбольном поле и часто ли он слышал мат со стороны игроков.
«На протяжении всей карьеры я старался быть приветливым, но недавно сорвался. Судил матч «Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Не знаю, к чему привыкли ребята из ФНЛ — может, там молодые арбитры позволяют так с собой разговаривать? Минут 25 объяснял им языком «свистка и тела», что так нельзя. Пару раз даже матюкнулся — это было для меня впервые.
Если удалять за каждое матерное слово, к пятой минуте играть будет некому. С другой стороны, если футболист через всё поле бежит к судье и кроет его на чём свет стоит, то надо показывать красную. Если проглотишь — всё, можно заканчивать», — сказал Егоров, побывавший в редакции «Чемпионата».
Полное интервью с Александром Егоровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.