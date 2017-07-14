Дель Пьеро: новость о возможном переходе Бонуччи в «Милан» выглядела как шутка

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал слухи о возможном переходе защитника туринского клуба Леонардо Бонуччи в «Милан». Ранее сообщалось, что «Милан» предложил за Бонуччи € 30 млн, однако «Ювентус» хочет получить за 30-летнего футболиста € 40 млн.
«Не ожидал этого. Это выглядело как шутка, новость грянула как гром среди ясного неба. Очень удивительная сделка, никогда бы об этом не подумал», – приводит слова Дель Пьеро Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.
В минувшем сезоне Леонардо провёл в Серии А 29 матчей и забил три мяча.