А. Егоров: из-за видеоповторов арбитры в поле скоро станут не нужны

Бывший арбитр Александр Егоров, недавно перешедший на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, выступил против введения системы видеоповторов.
«Думаю, видеоповторы не нужны. При этом я двумя руками за систему определения гола. Бывают моменты, когда физически невозможно увидеть, пересёк мяч линию ворот или нет. Но из-за видеоповторов арбитры в поле скоро станут не нужны. Опять же есть пример: в матче Мексика — Россия было два спорных эпизода, когда судья мог назначить пенальти. У вас по ним осталось больше вопросов или ответов? А ведь был видеоповтор, судья мог посмотреть момент. А в итоге и решения он не поменял, и игра затормозилась», — сказал Егоров, побывавший в редакции «Чемпионата».
Александр Егоров