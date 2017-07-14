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А. Егоров: из-за видеоповторов арбитры в поле скоро станут не нужны

14 июля 2017, пятница. 09:00. Футбол

Бывший арбитр Александр Егоров, недавно перешедший на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, выступил против введения системы видеоповторов.

«Думаю, видеоповторы не нужны. При этом я двумя руками за систему определения гола. Бывают моменты, когда физически невозможно увидеть, пересёк мяч линию ворот или нет. Но из-за видеоповторов арбитры в поле скоро станут не нужны. Опять же есть пример: в матче Мексика — Россия было два спорных эпизода, когда судья мог назначить пенальти. У вас по ним осталось больше вопросов или ответов? А ведь был видеоповтор, судья мог посмотреть момент. А в итоге и решения он не поменял, и игра затормозилась», — сказал Егоров, побывавший в редакции «Чемпионата».

Александр Егоров

Александр Егоров

Фото: «Чемпионат»
Как это работает. Арбитры РФПЛ
Флажки за тысячу евро, суровое выставление оценок и конфиденциальные назначения – с чем сталкиваются российские арбитры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Егоров Футбольное судейство
Новости. Футбол
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